Автомобили, которые будут мешать проезду рядом с центральным вокзалом Киева, могут быть конфискованы на нужды обороны Киева.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

В связи с этим, мэр Киева призвал не оставлять авто там, где они могут мешать проезду.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сегодня, 2 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, видео, фото, главные оперативные новости.