В Лондоне активисты-анархисты захватили дом, принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске в знак протеста против войны в Украине.

Сообщается, что британская полиция пошла на штурм и задержала несколько радикалов.

Напомним, сегодня, 14 марта, активисты с украинским флагом "оккупировали" дом российского олигарха Дерипаски в столице Великобритании.

По информации британского издания, захватившие здание клянутся оставаться там, пока Путин не прекратит войну. Также призывают разместить в доме украинских беженцев.

Ранее мы писали, что Дерипаска призвал к скорейшему прекращению войны в Украине и объяснил, к каким непоправимым последствиям может привести затягивание военных действий.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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Чем запомнился день вчерашний — в материале "Удар по полигону, кошмар в Мариуполе и заявления о прогрессе в переговорах" и блоге Олеси Медведевой.