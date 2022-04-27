В ближайшие недели в приграничных с Украиной районах России будут все чаще взрываться склады.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Интенсивность демилитаризации РФ, особенно в приграничных районах, на мой взгляд, в последующие недели будет только существенно возрастать. И это будет вызывать наконец-то у россиян вопрос: "А что же мы делаем в Украине? Почему мы там два месяца убиваем людей так массово, и какую цену мы готовы за это заплатить?" – считает Подоляк.

Ранее он уже давал понять, что Украина имеет отношение к атакам на военные склады России в приграничных районах и назвал это кармой.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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