В пятницу, 29 апреля, в Украине ожидается теплая погода с небольшими дождями в центральных, южных и некоторых западных регионах. Как сообщает Укргидрометцентр, во всех регионах температура поднимется до 14 градусов и выше.

В большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях, в Закарпатье и Прикарпатье ночью умеренный, а днем небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в северных и западных областях ночью 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3, днем 11-16 градусов тепла, на остальной территории ночью 6-11 градусов, днем 14-19 градусов тепла.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.