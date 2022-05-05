Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все страны НАТО "хотят надрать задницу России". Об этом он сказал в интервью Sky News.

Однако они не могут этого сделать, потому что боятся Россию, сказал Кулеба.

По этой причине Запад действует против Москвы "руками" Киева, считает глава украинского МИД.

"Причина, по которой так много людей в странах НАТО, включая политиков, восхищаются Украиной, очень проста. Это потому что Украина не боится Россию. Все хотят надрать задницу России. Все. Но никто не осмелился. А у нас просто не осталось выбора", - заявил он.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.