США направляют Украине разведданные в режиме реального времени, сообщая о передвижениях и позициях российских войск. Однако американские официальные лица имеют ограниченный контроль над тем, как их украинские получатели используют военную технику и разведданные, поэтому в США опасаются, что Кремль может предпринять ответные действия против Штатов.

Об этом пишет The Washington Post.

"Разведка очень хорошая. Они сообщают нам, где находятся русские, чтобы мы могли их поразить", - заявил изданию украинский чиновник, изображая пальцем падение бомбы на цель.

При этом, как пишет The Washington Post, официальные лица США имеют ограниченный контроль над тем, как их украинские бенефициары используют военную технику и разведданные, что может спровоцировать Кремль и повышает угрозу прямого конфликта между двумя ядерными державами.

Поэтому администрация США разработала руководство по обмену разведданными, которое направлено на то, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой, сообщает издание.

Руководство, предназначенное для сотрудников разведки на рабочем уровне, наложило два общих запрета на виды информации, которой Соединенные Штаты могут делиться с Украиной.

Во-первых, не предоставляется информация о местонахождении высшего военного и политического руководства РФ. Включая генералов российской армии. Утверждается, что Пентагон не оказывает "активной помощи" в этом вопросе, но констатируется, что порядка 20 генералов РФ убиты в Украине.

Во-вторых, запрещено передавать информацию, которая может помочь атаковать российские цели за пределами Украины. Это правило отчасти предназначено для того, чтобы Соединенные Штаты не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России. Эти опасения заставили администрацию приостановить более ранние планы по передаче истребителей, поставленных Польшей, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории РФ.

При этом "официальные лица США не отговаривают Украину от проведения этих операций самостоятельно".

Ранее The New York Times написала, что американская разведка помогает Украине убивать российских генералов.

После этого в Пентагоне признали, что делятся с Киевом данными разведки, но только не о военачальниках армии России.

Также сообщалось, что в американской разведке считают, что война в Украине зашла в тупик.