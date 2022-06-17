В комитете Рады поддержали отмену военного сбора для некоторых категорий граждан Украины. Список
Налоговый комитет Рады поддержал проект закона об отмене военного сбора для военнослужащих ВСУ, МВД и других ведомств.
Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.
Освободить от уплаты так называемого зарплатного налога предлагают следующие категории лиц:
- военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы;
- сотрудников МВД, Управления госохраны, Госспецсвязи, других военных формирований;
- других лиц, участвующих в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны.
Ранее мы писали, что для украинских военнослужащих планируют ввести пятидневную рабочую неделю.
Также "Страна" сообщала, что поступать в высшие учебные заведения МВД Украины теперь можно по упрощённым правилам.
Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.
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