Налоговый комитет Рады поддержал проект закона об отмене военного сбора для военнослужащих ВСУ, МВД и других ведомств.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Освободить от уплаты так называемого зарплатного налога предлагают следующие категории лиц:

военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы;

сотрудников МВД, Управления госохраны, Госспецсвязи, других военных формирований;

других лиц, участвующих в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Ранее мы писали, что для украинских военнослужащих планируют ввести пятидневную рабочую неделю.

Также "Страна" сообщала, что поступать в высшие учебные заведения МВД Украины теперь можно по упрощённым правилам.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.