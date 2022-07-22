Город Северск в Донецкой области полностью контролируют украинские военные - глава ОВА
По состоянию на 21 июля Северск Донецкой области полностью контролируют украинские военные.
Об этом сообщил "Суспильному" глава Северской городской военной администрации Алексей Воробьев.
Он добавил, что из общины продолжают эвакуировать людей и развозят населению гуманитарную помощь.
Ранее сообщалось, что под Северском продолжаются тяжелые бои за высоты, окружающие город.
Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.
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