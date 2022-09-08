Помимо встречи в "Рамштайне", где соберутся министры обороны западных стран, президент США Джо Байден, в четверг, 8 сентября, проведет видео-конференцию по Украине со своими союзниками.

Об этом пишет Bloomberg.

В ней примут участие лидеры государств НАТО, ЕС и G7. Все или нет - не сообщается.

"Звонок состоится в то время, как Украина продолжает наступление на российские войска, а президент России Владимир Путин готовится к встрече с председателем Китая Си Цзиньпином впервые с момента начала войны в феврале", - сообщает издание.

Ожидается, что во встрече примет участие только что назначенная премьер Британии Лиз Трасс.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон сегодня объявит о новой военной помощи Украине.

Война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте.

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