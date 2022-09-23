Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала жителей готовиться к возможным проблемам с электроснабжением.

Об этом она заявила в обращении к гражданам страны, сообщает портал ERR.

"Мы должны быть готовы к тому, что Россия может отключить Эстонию, Латвию и Литву от своей энергосистемы. Возможны временные перебои с электроснабжением.

Будет разумно всем подготовиться: госучреждениям, предприятиям, а также каждому из нас в отдельности", - пояснила Кая Каллас.

Напомним, по данным Bloomberg, Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы не допустить зимнего хаоса и бесконтрольных перебоев. По данным издания, во Франции у сетевого оператора практически не осталось возможностей для поддержания электроснабжения, и компания объявила "красную" тревогу.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия намерена разрешить перевозку российского угля в целях обеспечения энергетической безопасности в мире. При этом Польша и страны Балтии раскритиковали обновленный документ Евросоюза по санкциям во время последней встречи европейских министров.