Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пообещал, что Киев найдет решение, благодаря которому Starlink в Украине продолжит работу.

"Давайте откровенно. Нравится это кому-то или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на свои стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу. Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь", – написал он в Твиттере.

Как рассказывала "Страна", в пятницу СМИ предупредили, что Маск собирается прекратить поддержку спутникового интернета Starlink в Украине. В SpaceX заявили, что больше не в состоянии за свой счет дарить терминалы Украине и финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени. Компания попросила Пентагон взять эти расходы на себя.

Вскоре Маск подтвердил эту информацию. Он добавил, что, отказываясь от поддержки Starlink в Украине, лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Также мы писали, что министерство обороны США ведет переговоры с компанией предпринимателя Илона Маска по поводу спутникового интернета Starlink в Украине. Пентагон считает необходимым, чтобы местные военные продолжали пользоваться средствами космической связи.

Также в Пентагоне сказали, что США могут найти партнеров, которые станут альтернативой компании SpaceX Илона Маска, поставляющей спутники Starlink в Украину.