В Рим с деловым визитом прибыл бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Об этом сообщает издание "Афиша".

Арестович поехал в Рим по приглашению Ukraine Lobby and Business Club. Там он встретится с украинскими предпринимателями и лоббистами украинских интересов в Италии. Ожидается, что в ходе этого делового мероприятия речь пойдет о важности публичной дипломатии.

Между тем война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

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