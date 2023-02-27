Арестович прибыл в Рим, чтобы рассказать о важности публичной дипломатии. Фото
В Рим с деловым визитом прибыл бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Об этом сообщает издание "Афиша".
Арестович поехал в Рим по приглашению Ukraine Lobby and Business Club. Там он встретится с украинскими предпринимателями и лоббистами украинских интересов в Италии. Ожидается, что в ходе этого делового мероприятия речь пойдет о важности публичной дипломатии.
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