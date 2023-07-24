В воскресенье вечером войска РФ обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую общину Никопольского района.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Вчера поздно вечером враг ударил по Мировской общине Никопольского района. Применил тяжелую артиллерию. Обошлось без погибших и раненых", - написал Лысак.

Также он сообщил, что во время вчерашнего обстрела Синельниковского района пострадала 54-летняя женщина. У нее – черепно-мозговая травма и ушиб позвоночника, женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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