В украинской армии уже создано 17 ударных рот БПЛА, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров на IT-конференции іForum.

Также, по его словам, развивается производство дронов. Федоров сообщил, что если летом прошлого года только семь компаний могли продавать дроныгосударству, то сегодня их уже 40. А к концу 2023 года, по словам Михаила Федорова, таких компаний станет уже 60-70.

Всего же компаний по производству дронов в Украине сегодня насчитывается около 200. Некоторые IT-предприятия производят тысячи БПЛА каждый месяц, заявил глава Минцифры.

По его словам, треугольник первостепенных задач для Украины сегодня выглядит так: увеличивать количество БПЛА, станций спутниковой связи (Starlink, которых уже завезено в Украину 40 тысяч), и развитие доктрины применения дронов по принципам НАТО.

Михаил Федоров сказал, что сегодня БПЛА уже становятся эффективнее артиллерии на поле боя. Он также выступает за их выделение в отдельный род войск.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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