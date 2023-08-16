Центральная избирательная комиссия признала Николая Тарарина новым народным депутатом от "Слуги народа".

Он был следующим в списке партии и заменит Андрея Холодова, которого лишили мандата, потому что он более полугода назад уехал за границу.

Движение "Честно" сообщает о связях Тарарина с "Кварталом 95" Зеленского.

На момент баллотирования в 2019 году Тарарин работал адвокатом в юридической фирме "Гелон", основателем и владельцем которой был нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас. Сейчас она переоформлена на Анну Ионушас.

Эта компания, в частности, представляла интересы студии "Квартал 95".

Также Тарарин является бенефициаром юридической компании "Консион", которая также принадлежала Сергею Ионушасу.

Напомним, 10 августа "Слуги народа" исключили из своей парламентской фракции народных депутатов Анатолия Гунько и Богдана Торохтия.

Гунько накануне отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки в 85 тысяч долларов. Накануне он всячески опровергал обвинения и утверждал, что деньги ему подкинули. Впрочем, НАБУ опубликовало запись нардепа Гунько, обсуждающего коррупционные тарифы за передачу земли бизнесмену.

А Торохтий попал в скандал с выездом за границу и покупкой дорогого имущества. Он также сообщил, что не сложит мандат, несмотря на призывы во фракции.