У Украины нет ресурсов для "лобовых атак", о которых Киев "умоляет" Запад.

Об этом пишет журнал Economist со ссылкой на источник в генеральном штабе ВСУ.

Источник напомнил, что Украина получила всего лишь 60 танков "Леопард" из обещанных союзниками "сотен". Также недостаточно машин для разминирования.

"У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад", - добавил источник.



Как сказал представитель Офиса президента Сергей Лещенко, которого цитирует издание, отсутствие обещанного Западом оружия "расстраивает и демотивирует".

По словам источника, военное руководство откладывало начало контрнаступления из-за российских минных полей и отсутствия господства в воздухе. Однако, подчеркнул он, любое перемирие сейчас будет означать "отсроченную войну".

Многие представители украинского молодежи уже чувствуют тяжесть конфликта, пишет издание. Желавшие воевать уже давно ушли добровольцами, а сейчас Украина набирает в ВСУ "в основном среди нежелающих".

Ранее газета Washington Post написала, что у Киева "заканчиваются варианты" действий, поскольку "контрнаступление застопорилось".

Позавчера то же издание утверждало со ссылкой на разведсообщество США, что Украина в этом году не сможет выполнить ключевую цель своего контрнаступления на юге - добраться до Мелитополя.