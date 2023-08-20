В Генштабе ВСУ заявили, что у Украины нет ресурсов для лобовых атак, о которых умоляет Запад
У Украины нет ресурсов для "лобовых атак", о которых Киев "умоляет" Запад.
Об этом пишет журнал Economist со ссылкой на источник в генеральном штабе ВСУ.
Источник напомнил, что Украина получила всего лишь 60 танков "Леопард" из обещанных союзниками "сотен". Также недостаточно машин для разминирования.
"У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад", - добавил источник.
Как сказал представитель Офиса президента Сергей Лещенко, которого цитирует издание, отсутствие обещанного Западом оружия "расстраивает и демотивирует".
По словам источника, военное руководство откладывало начало контрнаступления из-за российских минных полей и отсутствия господства в воздухе. Однако, подчеркнул он, любое перемирие сейчас будет означать "отсроченную войну".
Многие представители украинского молодежи уже чувствуют тяжесть конфликта, пишет издание. Желавшие воевать уже давно ушли добровольцами, а сейчас Украина набирает в ВСУ "в основном среди нежелающих".
Ранее газета Washington Post написала, что у Киева "заканчиваются варианты" действий, поскольку "контрнаступление застопорилось".
Позавчера то же издание утверждало со ссылкой на разведсообщество США, что Украина в этом году не сможет выполнить ключевую цель своего контрнаступления на юге - добраться до Мелитополя.