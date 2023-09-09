Сегодня в Украину с визитом прибудет министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяши.

Об этом сообщили в МИД страны.

Этот визит в Украину станет первым для главы японского внешнеполитического ведомства с момента начала войны в феврале 2022 года.

"Во время своего визита в Украину министр иностранных дел Хаяши подтвердит министру иностранных дел Кулебе, что Япония сотрудничает с международным сообществом в введении жёстких санкций против России и оказывает поддержку Украине с целью скорейшего прекращения российской агрессии, а также продолжит выражать твердую позицию Японии, что она на стороне Украины", - сказано в сообщении японского МИД.

Ранее сообщалось, что в Киев с визитом прибыл госсекретарь США Блинкен.

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