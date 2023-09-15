Бронепоезд с главой КНДР Ким Чен Ыном покинул Россию.

На кадрах опубликованных российскими СМИ, видна погрузка лимузина в специальный вагон.

Таким образом лидер КНДР пробыл в РФ три дня и встретился с Владимиром Путиным.

Они договорились, в частности, что президент РФ приедет в КНДР с ответным визитом.

По данным СМИ, основной темой переговоров были поставки боеприпасов армии РФ.

Ранее мы писали о том, что Ким Чен Ына внесли в базу "Миротворца".

Также мы писали о том, какое оружие КНДР может передать России. Среди них дальнобойные ракеты и миллионы снарядов.

И о том, что КНДР взамен на поставки своего оружия Кремлю может попросить технологии производства ракет и спутников.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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