Россия, вероятно, рассматривает возможность использовать в войне редкий советский самолёт-разведчик М-55 MYSTIC B.

Об этом сообщает британская разведка.

Самолет использовался как исследовательская платформа. Однако было замечено, что он несет военную разведывательную капсулу, разработанную для использования на российских истребителях.

Аналитики считают критическим недостатком российской армии слабую разведку и обнаружение целей. И самолёт М-55 может частично помочь решить эту проблему.

"Существует реальная возможность того, что М-55 вернется на передовую, чтобы усилить ограниченные возможности разведки России над Украиной. Работа на больших высотах позволяет датчикам работать на значительном расстоянии", - говорится в сводке.

Ранее британская разведка заявила, что Россия впервые начала использовать свой самолёт дальней радиоразведки А-50 для наведения ЗРК С-400. По сравнению с обычным наземным радаром С-400, А-50 может использовать свой радар для обнаружения самолетов противника на больших расстояниях, поскольку его высота позволяет ему видеть дальше по кривизне Земли.

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