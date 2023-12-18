Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась от матча с россиянкой Миррой Андреевой из-за "геополитического контекста в Украине".

Об этом сообщили организаторы турнира Negometal Open в Фейсбуке.

Изначально украинка должна была сыграть с хорваткой Донной Векич, но та получила травму. Костюк не смогли найти замену, и Андреева сыграла с мужчиной, которому проиграла. Но была признана победительницей женского турнира.

"По независящим от нас причинам и с учетом геополитического контекста в Украине Марта Костюк не сможет участвовать в финале 6-го тура Negometal Open. Мы сделали все возможное, чтобы активировать нашу сеть профессиональных игроков, но времени, к сожалению, было слишком мало, чтобы найти замену. Вот и мы приняли решение о соревнованиях с юным вундеркиндом Миррой Андреевой. Спасибо за понимание", - сказано в посте.

Интересно, что после вторжения РФ в Украину Костюк уже играла с россиянами и белорусами, хотя и не жала им руки.

А летом другая украинская теннисистка Даяна Ястремская обвинила Андрееву в том, что россиянка лайкнула несколько сообщений в соцсетях в поддержку Владимира Путина и вторжения в Украину.

Мирра Андреева

В июле мы сообщали, что украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке.

Позже дисквалификацию приостановили, а Федерация фехтования решила отменить обязательное рукопожатие между спортсменами.