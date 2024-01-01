Ночью 31 декабря в Николаевской области был удар по инфраструктурному объекту.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"В результате попадания БпЛА типа "Shahed 131/136" произошел пожар на инфраструктурном объекте, оперативно ликвидированный. Пострадавших нет", - сообщил Виталий Ким в телеграм-канале.

Силы обороны юга Украины сообщили, что массированная атака дронов продолжалась в течение 11 часов. Стартовали дроны-камикадзе под вечер, а боевая работа закончилась сегодня около 4 утра.

В новогоднюю ночь силы ПВО на юге сбили 51 БпЛА типа "Shahed-131/136": 28 - в Одесской области, 14 – в Николаевской, 5 – в Винницкой области, 2 - на Днепропетровщине, по одному на Херсонщине и Кировоградщине.

Напомним, что в новогоднюю ночь Воздушные силы сбили рекордное количество дронов.

Сегодня стало известно, что в Одессе из-за атаки российских дронов погиб 15-летний подросток.

А во Львове россияне ударили по университету в Дублянах и музею Романа Шухевича.

Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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