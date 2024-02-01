Макрон грозит введением таможенных пошлин на украинский импорт
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС может вернуть таможенные пошлины для Украины, если украинский импорт будет дестабилизировать рынок и создавать нечестную конкуренцию для фермеров.
Об этом сообщает Sky News.
"Мы попросили принять четкие меры в отношении импорта из Украины, потому что сегодня мы имеем дело с объемами и качеством, которые дестабилизируют европейский рынок, будь то куры или зерновые", - заявил Макрон в ходе своего визита в Швецию.
Ранее сообщалось, что ЕС готовит "экстренную приостановку" поставок украинских сельхозтоваров на свой рынок в случае наплыва.
К тому же по всей Европе проходят митинги. Французские фермеры не остались в стороне и готовят полную блокаду Парижа и пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу товаров.
Недавно фермеры Германии вышли на забастовку с требованием отмены снижения субсидий. Несмотря на это, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство придерживается своих прежних планов: субсидии на сельскохозяйственное дизельное топливо должны сокращаться.
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