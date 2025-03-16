Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о двух этапах урегулирования в Украине.

Об этом Рубио сообщил в интервью телеканалу CBS News.

"План А состоит в том, чтобы прекратить стрельбу, чтобы мы могли перейти к плану Б, фазе второй, который заключается в том, чтобы собрать всех за столом переговоров, может быть, с помощью челночной дипломатии, чтобы найти способ окончательно закончить эту войну таким образом, чтобы это было прочным и уважало потребности каждого, и так далее.

Никто не говорит, что вторая часть легка, но мы не можем добраться даже до этой второй части, пока не пройдем первую. Трудно вести переговоры о долгосрочном окончании войны, пока они стреляют друг в друга, и поэтому президент хочет прекращения огня", - заявил госсекретарь США.

Ранее Рубио назвал контакты с Россией "многообещающими". По его словам, есть вероятность, что стороны скоро объявят об их результатах.

Напомним, Владимир Путин выставил два условия согласия России на перемирие - прекращение поставок оружия Украине и прекращение мобилизации в Украине. Что это значит, мы анализировали в отдельном материале.