Власти США не знают, как повлиять на Россию, чтобы та приняла мирный план главы Белого дома Дональда Трампа. Хотя Штаты объявили, что ресурсная сделка с Украиной станет важным этапом на пути мирного урегулирования, в американской администрации нет единого мнения, что делать дальше с РФ.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Чиновник американского Минфина сказал изданию, что соглашение о недрах свидетельствует об экономической заинтересованности США в будущем Украины и должно показать России, что США "привержены долгосрочному успеху Украины". Однако это соглашение "вряд ли смягчит сопротивление Владимира Путина" мирному плану Трампа, "и Белый дом пока не знает, как это изменить".

"Увеличение санкций станет следующим закручиванием гаек, если президент захочет пойти по этому пути", - отметил собеседник издания.

Politico задается вопросом, будет ли этого достаточно для изменения позиции РФ.

Ранее в Госдепе заявили, что США вообще больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Украиной и Россией и пришло время для прямого диалога сторон.

Подробнее о том, согласится ли Путин завершить войну на условиях плана Трампа, мы рассуждали в отдельном материале.