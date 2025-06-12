США предлагают остановить боевые действия по текущей линии фронта и вернуть Россию "в цивилизованное сообщество".

Об этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в Брюсселе на форуме Немецкого фонда Маршалла.

"Мы хотим достичь прекращения огня на текущих позициях: кто где стоит, та территория за ним. Это не юридическое признание, а де-факто. Затем возвращение детей, пленных и устойчивое перемирие, выгодное не только Украине, но и Европе. Также возвращение России в цивилизованное сообщество, туда, что я назвал бы Лигой Наций. Мы не хотим новой войны через 3–5 лет", — сказал Келлог.

Также он прокомментировал ход мирного процесса. По его словам, США указали Украине и России совместить свои меморандумы и сейчас "чувствуют себя довольно уверенно" в отношении возможности мирного урегулирования.

В связи с этим он рассказал, что происходило после последних переговоров в Стамбуле, где стороны озвучили свои взаимоисключающие условия перемирия и завершения войны.

"Мы взяли украинский документ, затем российский – они называют его меморандумом… И мы сказали: хорошо, как вы можете объединить эти два документа вместе, чтобы прийти к конечному результату? И сейчас мы чувствуем себя довольно уверенно. Мы знаем, как может и должно выглядеть конечное состояние. И если бы мы могли просто дойти до этого момента, то, считаем, можно выиграть. Под выигрышем я имею в виду возможность дойти до мирного соглашения", – объяснил Келлог.

Ранее несколько десятков известных членов Социал-демократической партии Германии, которая входит в правящую коалицию, призвали власти страны к переговорам с Россией.

Подробнее о тупике в мирных переговорах мы писали в отдельном материале.