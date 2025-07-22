Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл с официальным визитом в Киев. В программе его визита значатся встречи с украинским руководством и еврейской общиной.

Об этом сообщает израильская интернет-газета The Times of Israel.

Издание отмечает, что Саар стал самым высокопоставленным израильским политиком, посетившим Украину с февраля 2023 года, когда в страну приезжал его предшественник, а ныне министр энергетики Эли Коэн.

В феврале 2023 года мы писали о прибытии в Киев Коэна, что стало первым визитом высокопоставленного чиновника Израиля в Украину с момента начала войны.

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