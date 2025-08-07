Правоохранители задержали двоих несовершеннолетних, организовавших позавчера взрыв в Житомире.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Заявляется, что двое 17-летних жителей Житомира – студентка профлицея и ее знакомый – изготовили самодельную бомбу "по инструкциям из России", начинили ее гайками и снарядили телефоном для дистанционного подрыва, после чего разместили в месте, указанном кураторами.

Также на месте подростки спрятали телефонную камеру, по которой заказчики отследили прибытие жертв на локацию и активировали бомбу.

В результате взрыва один человек погиб, еще один в тяжелом состоянии. На кого был нацелен подрыв и кто стал его жертвой, не сообщается.

Напомним, СБУ сообщала о вербовке несовершеннолетних для проведения диверсий. В частности, в Ивано-Франковске контрразведка и полиция предотвратили попытку взрыва в центральном городском парке.

По данным ведомства, к этому пытались привлечь 15-летнюю местную школьницу, которой, как утверждается, сотрудник ФСБ предложил денежное вознаграждение за сборку и установку бомбы, замаскированной под термос.

Ранее мы писали, что в Одессе СБУ задержала женщину со взрывчаткой, которая готовилась совершить теракт в ТЦК.