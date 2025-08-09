Сегодня утром российские войска совершили атаку на пригород Херсона, в результате чего пострадал маршрутный автобус с людьми. Погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-центр Херсонской ОВА.

По информации Херсонской окружной прокуратуры, с вражеского беспилотника сбросили взрывное устройство на транспорт с пассажирами.

В итоге шестнадцать человек ранены, еще шестерых госпитализировали.

"В больницы доставили двух женщин, которым 66 и 75 лет, а также четырех мужчин, которым 23, 69, 83 и 61 год. У пострадавших – взрывные травмы, контузии, обломочные ранения. По меньшей мере двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В настоящее время всем раненым медики оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее мы писали, что в Белополье Сумской области в результате попадания беспилотника в микроавтобус погибли девять человек.

Война в Украине идет 1263-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: Путин требует отдать весь Донбасс, что будет в сделке с Трампом по Украине, новые бунты против ТЦК.

