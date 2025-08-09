ВС РФ атаковала маршрутный автобус под Херсоном, есть погибшие. Фото
Сегодня утром российские войска совершили атаку на пригород Херсона, в результате чего пострадал маршрутный автобус с людьми. Погибли два человека.
Об этом сообщает пресс-центр Херсонской ОВА.
По информации Херсонской окружной прокуратуры, с вражеского беспилотника сбросили взрывное устройство на транспорт с пассажирами.
В итоге шестнадцать человек ранены, еще шестерых госпитализировали.
"В больницы доставили двух женщин, которым 66 и 75 лет, а также четырех мужчин, которым 23, 69, 83 и 61 год. У пострадавших – взрывные травмы, контузии, обломочные ранения. По меньшей мере двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
В настоящее время всем раненым медики оказывают необходимую медицинскую помощь.
