Президент США Дональд Трамп назвал "тупым" вопрос, может ли Украина победить Россию.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами.

"Россия – воюющая страна. Именно этим они и занимаются, они ведут много войн. Они победили Гитлера и Наполеона", – объяснил он.

Трамп уверен, что российские военные были бы в Киеве через четыре часа, "если бы ехали по шоссе".

"Танки застряли в грязи. Командир принял лучшее решение. Вы знаете, россияне были бы в Киеве через четыре часа, если бы ехали по шоссе. Но российский генерал решил проехать через сельскохозяйственные угодья. Я не знаю, кто этот генерал, но, зная Владимира (Путина), его, скорее всего, уже нет на свете", – сказал президент США.

Ранее Трамп поделился ожиданиями перед встречей с Путиным на Аляске. В частности, глава Белого дома заявил, что попросит российского лидера завершить войну в Украине.

Также президент США хочет скорейшего перемирия в Украине и обещает усадить Зеленского и Путина в одном помещении для решения вопроса.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.