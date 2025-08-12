Президент США Дональд Трамп в очередной раз отложил пошлины против Китая. Он подписал указ, замораживающий повышение тарифов на китайские товары - и снова на 90 дней.

Об этом сообщает CNBC.

Указ ввели в действие за несколько часов до истечения крайнего срока, отведённого Трампом для торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином - в ночь на вторник, 12 августа.

Напомним, весной Трамп распорядился повысить пошлины на китайские товары до 125 процентов, а затем до 145 процентов, Китай ответил паритетно. После чего Трамп "откатил" тарифы назад - как заявлялось, на время переговоров о взаимных торговых уступках.

Также, судя по всему, откладывается и введение пошлин против Китая по поводу закупок российской нефти.

Ранее Китай заявил, что продолжит покупать российскую нефть, несмотря на угрозы Трампа ввести пошлины.

О том, какое значение для Украины имеют переговоры США с Китаем, мы подробно рассказывали в отдельном материале.

