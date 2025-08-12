Президент Владимир Зеленский заявил, что войну за независимость Украина "уже выстояла", но "надо ещё немного времени, чтобы нас не сломали".

Об этом Зеленский сказал во время выступления на Украинском молодежном форуме.

"Мало кто понимает, что эту войну за независимость Украина уже выстояла. Нужно только время, чтобы нас не сломали. Кто угодно", - заявил президент.

Также Зеленский сказал, что "для завершения войны необходимо стоять на собственной правде". Он добавил, что "как бы сложно ни было, нельзя сдавать самого главного - свободы и независимости".

Напомним, Зеленский не намерен отдавать России украинские территории.

В то же время газета The Telegraph пишет, что Украина отказывается от предложений президента США Дональда Трампа, но готова "уступить территорию, уже удерживаемую Россией".

О том, что ждет Украину, если Зеленский согласится на вывод войск из Донецкой области, мы писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.