Турецкие власти намереваются отказаться от сервис "всё включено" (all inclusive) в отелях.

Об этом сообщает местное издание Sabah.

"Всё включено" предлагают заменить системой "а-ля карт" – это формат, в рамках которого клиенты будут выбирать и заказывать только то, что съедят.

