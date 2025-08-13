В отелях Турции хотят запретить систему "Всё включено". Чем её заменят
Турецкие власти намереваются отказаться от сервис "всё включено" (all inclusive) в отелях.
Об этом сообщает местное издание Sabah.
"Всё включено" предлагают заменить системой "а-ля карт" – это формат, в рамках которого клиенты будут выбирать и заказывать только то, что съедят.
