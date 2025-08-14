Глава Белого дома Дональд Трамп на личной встрече сообщит президенту России Владимиру Путину детали своего мирного предложения касательно Украины, которое сводится к формуле "земля в обмен на мир".

Об этом со ссылкой на свои источники пишет обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

"Это будет не просто упражнение в слушании (как заявили в Белом доме - Ред.), это будет упражнение в разговоре. Трамп скажет Путину, в чем заключается сделка и что он должен сделать: земля в обмен на мир. Что касается земли, то сколько и на каких условиях? Что касается мира, то насколько он будет прочен и защищен?" - рассказал один источник.

Если глава Кремля откажется принять мирный план Трампа, президент США готов ввести санкции, которыми угрожал месяцами. "Для него будет унижением", если Путин откажется, утверждает источник.

"В мирных переговорах важны все детали, а подход Трампа носит общий характер. Но основная формула "земля в обмен на мир" является разумной. Несмотря на настойчивое заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина никогда не уступит территорию, "все знают, что "земля в обмен на мир" - это реальность", утверждает официальный представитель. Такое впечатление у меня сложилось после бесед с рядом украинских лидеров", - пишет Игнатиус.

Зеленский сначала хочет добиться прекращения огня, но это может стать "грандиозным финалом" в этом процессе.

"Они начнут с результата, а затем, когда соглашение будет достигнуто, согласуют перемирие. Президент [Трамп] - человек, который придерживается позиции эндшпиля и полностью потерял терпение", - сказал осведомленный чиновник.

Игнатиус спрогнозировал, что Путин попытается затянуть процесс: согласится на одни условия, но не пойдет на другие, и пока не будет достигнуто перемирие, продолжит наносить удары по "всё более слабеющим украинским фронтам".

Что касается гарантий безопасности для Украины, которые последуют за мирным соглашением, то Европа предоставит Украине оружие и обучение армии, а от США ожидают определённого "вмешательства", включая спутниковое наблюдение для отслеживания нарушений со стороны России.

Ранее другие СМИ писали о позиции Трампа, согласно которой России и Украине придется "обменяться территориями".

Между тем сам Трамп обвинил американские СМИ в фейках о его встрече с Путиным.