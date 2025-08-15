Администрация США в преддверии саммита на Аляске обсуждала возможность привлечения российских атомных ледоколов к реализации американских проектов по добыче природного газа.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, идея задействовать арктические суда РФ для разработки природного газа обсуждалась среди чиновников Белого дома как одна из потенциальных сделок, которые можно попытаться заключить с Кремлём в ходе встречи президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Ранее в Daily Telegraph писали, что США намерены предложить Москве сделку по разработке полезных ископаемых на Аляске.

При этом, по сведениям британского журнала Spectator, Трамп хочет заставить Украину принять условия РФ ради сделки с Кремлём в Арктике.

Война в Украине продолжается 1269-й день. Сегодня вечером, 15 августа, на Аляске состоится встреча Трампа и Путина для урегулирования российско-украинского конфликта. Последние новости с ключевыми событиями – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась и закрепилась ещё на одном участке Днепропетровской области – возле деревни Малиевки, сообщает Deep State. Противник также продвинулся в деревне Полтавке, что западнее Константиновки Донецкой области. В Генштабе заявили, что ситуация с прорывом РФ севернее Покровска "стабилизируется", на этот участок фронта направили "Азов".

