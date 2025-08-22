Щербиновка на Константиновском направлении Донецкой области почти полностью потеряна силами Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает военный с позывным "Мучной".

По его словам, россияне закрепились в большей части села, а под контролем ВСУ остаются только крайние северные дома.

"Ситуация выглядит так, что удерживать этот рубеж долго уже не удастся", – добавил военный.

При этом он отмечает, что в Екатериновке россияне продвинулись вглубь и контролируют большую часть населённого пункта, продолжается обустройство позиций.

"Наши подразделения ещё присутствуют на северо-востоке, но позиции шаткие, ожидается тактический отход к рубежу Клебан-Быка, где есть возможность организовать новую линию обороны. В районе Александро-Шультино ситуация также напряжённая – значительная часть села находится под огневым контролем противника. За нами остаётся западная часть, где продолжаются позиционные бои", – написал "Мучной".

Военный подчеркивет, что в целом армия РФ постепенно сжимает кольцо вокруг украинских позиций, занимая важные опорные пункты и укрепляясь в захваченных населённых пунктах.

Ранее мы писали о том, что российские войска полностью захватили карман в районе Богатыря и Алексеевки в Донецкой области.

Война в Украине идет 1276-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась в Днепропетровской области, к западу от села Малиевка и закрепились вдоль границы с этим регионом на ряде участков, сообщает Deep State. На севере у РФ продвижение в районе Торского - в направлении Лимана.

