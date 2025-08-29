Комитет Верховной Рады Украины предлагает сажать в тюрьму гражданских за угрозы военным или их близким родственникам.

Соответствующий законопроект 13384-1 уже рекомендовал принять за основу правоохранительный комитет, сообщает Судебно-юридическая газета.

В нем прописано, что за угрозу насилием или уничтожением имущества военным и их семьям со стороны гражданских вводится ответственность до 5 лет лишения свободы, а за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его родственников, - "уголовный" штраф, общественные работы или ограничение свободы до 3 лет.

Сейчас подобное наказание предусмотрено только для других военных.

Также в Раде предлагают ужесточить наказание для военных за отказ выполнять приказ (402-я статья УК), осуждая их минимум на пять лет тюрьмы.

