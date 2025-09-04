Украинского военного, который в прошлом году расстрелял двух полицейских и двух женщин в Лимане Донецкой области, приговорили к пожизненному заключению, сообщает ГБР.

В конце января 2024 года жительница Лимана сообщила в полицию о конфликте с военным, который проник в ее двор, стучал в окна и пытался попасть в дом. На вызов прибыла следственно-оперативная группа, которая вскоре перестала выходить на связь. Второй наряд нашел коллег застреленными и тела еще двух женщин во дворе – пенсионерки и ее дочери.

Военный был вскоре задержан. Следствие выяснило, что между ним и местной жительницей периодически возникали конфликты.

Напомним, ранее мы сообщали о другом инциденте: в Харькове пьяный военный открыл стрельбу возле супермаркета после того, как подростки назвали его "ТЦКашником".

А также вечером 20 апреля в Каменском Днепропетровской области на улице Харьковской нетрезвый мужчина в военной форме принялся стрелять из автомата. Это происходило во дворе многоэтажного дома.

Война в Украине идет 1289-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. 3 сентября войска РФ продвинулись на двух участках в Днепропетровской области: около Малиевки и Январского. Также обострилась ситуация под Купянском в Харьковской области. А в ночь на среду россияне нанесли по Украине массированный комбинированный удар дронами и ракетами, запустив более 500 БпЛА.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.