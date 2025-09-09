Министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание прямо на пресс-конференции и неожиданно упала на пол вместе с трибуной.

Соответствующее видео распространили телеграм-каналы.

Инцидент произошел на официальной церемонии представления Ланн в должности. Трансляция пресс-конференции на этом прервалась, а чиновницу вывели из зала под руки.

Позже министр сообщила, что у неё упал сахар в крови. Получив необходимую медицинскую помощь, Ланн продолжила свое выступление.

Ранее мы рассказывали, что на матче по американскому футболу в США 24-летний спортсмен пережил остановку сердца. Сообщалось, что врачи смогли восстановить сердцебиение игрока еще на игровом поле.

А несколько лет назад саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани внезапно скончался во время выступления на конференции в Египте. Он потерял сознание, ему пытались оказать первую помощь, но безрезультатно.

