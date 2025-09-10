Мужчина, задержанный после покушения на Чарли Кирка, не был стрелком.

Об этом пишет американская газета The New York Times, кадры с места происшествия публикуют политические телеграм-каналы.

На непродолжительном видео пожилого мужчину в синей рубашке ведут с руками за спиной. Задержанный зовёт на помощь.

Тем временем представитель Университета Юты Скотт Троттер опубликовал заявление, в котором говорится, что подозреваемый пока не задержан, а правоохранители продолжает расследование.

Ранее появились сведения, что Чарли Кирка хотел убить член демпартии США.

К тому моменту в соцсетях появились сообщения о смерти распубликанского активиста, но местный журналист Гленн Бек опроверг эту информацию, заявив, что состояние Кирка удалось стабилизировать.

Напомним, перед покушением трампист Кирк рассказал кому выгодна война в Украине.

"<...> Возникает соблазн просто сказать, что Россия – великий враг США. Мы сами сделали их врагами <...>. Российско-украинская война в значительной степени не была нужна. На столе лежало мирное соглашение <...>", – добавил американский консерватор.