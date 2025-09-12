В Сети появилось видео эвакуации представителей власти Непала во время протестов во вторник, 9 сентября.

Соответствующие кадры опубликовали очевидцы в соцсетях.

В ролике можно заметить, как члены правительства держатся за тросы военного вертолета, когда их эвакуируют от разъяренной толпы.

Напомним, на днях в Непале из-за запрета популярных американских соцсетей вспыхнули массовые протесты. Их участники подожгли резиденцию премьер-министра страны Кхадгу Прасада Шарму Оли, после чего он подал в отставку. По данным СМИ, также были подожжены дома членов правительства и здание парламента, а чиновников эвакуировали на военных вертолетах.

Также мы публиковали видео о том, как в Непале горел самый большой в Азии дворец правительства. В здании располагались основные офисы и ведомства, включая кабинеты премьер-министра. Все важные документы сгорели.

О том, кто и почему сверг правительство в Непале, мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.