Слуга по имени Солнце. Албания стала первой в мире страной, где министром назначили Искуственный интеллект
Албания стала первой страной в мире, где министром назначили искусственный интеллект. Он будет отвечать за все государственные закупки.
Об этом заявил премьер-министр страны Эди Рама, передает Politico.
Как выяснилось, виртуального министра зовут Диэлла, что на албанском означает "солнце".
По словам Рамы, решения по тендерам будут приниматься "из министерств" и переданы в руки Дьеллы, который является "слугой государственных закупок".
Он также сказал, что Албания станет страной, где государственные тендеры "на 100% неподкупны, и где все государственные средства, проходящие через тендерную процедуру, абсолютно прозрачны".
"Это не научная фантастика, а долг Диэллы", – сказал премьер.
Ранее мы писали, что Украина запустила государственного ассистента на базе искусственного интеллекта.
О том, кого оставит без работы искусственный интеллект в будущем мы писали в отдельном материале.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.