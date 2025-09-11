Албания стала первой страной в мире, где министром назначили искусственный интеллект. Он будет отвечать за все государственные закупки.

Об этом заявил премьер-министр страны Эди Рама, передает Politico.

Как выяснилось, виртуального министра зовут Диэлла, что на албанском означает "солнце".

По словам Рамы, решения по тендерам будут приниматься "из министерств" и переданы в руки Дьеллы, который является "слугой государственных закупок".

Он также сказал, что Албания станет страной, где государственные тендеры "на 100% неподкупны, и где все государственные средства, проходящие через тендерную процедуру, абсолютно прозрачны".

"Это не научная фантастика, а долг Диэллы", – сказал премьер.

