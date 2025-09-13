Из резиденции премьера Польши Туска угнали Lexus, несмотря на круглосуточную охрану
Несмотря на круглосуточную охрану, из резиденции премьер-министра Польши Дональда Туска угнали автомобиль марки Lexus.
Об этом сообщают польские СМИ.
По информации, 41 летний житель города Сопот (где и находится коттедж Туска) угнал его машину прямо из под носа у государственной охраны.
Несколько дней назад его задержали, когда он хотел улететь в Болгарию.
Сам автомобиль обнаружили брошенным на парковке в городе Гданьск со смененными номерами.
Напомним, в распоряжении "Страны" оказалось эксклюзивное видео задержания 26-летней девушки, которая в Одессе угнала прогулочную яхту "Черная жемчужина". Судно было задекорировано под пиратскую шхуну, стояло на зимней швартовке у пирса во внутренней акватории яхт-клуба Одесского морвокзала.
