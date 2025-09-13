Несмотря на круглосуточную охрану, из резиденции премьер-министра Польши Дональда Туска угнали автомобиль марки Lexus.

Об этом сообщают польские СМИ.

По информации, 41 летний житель города Сопот (где и находится коттедж Туска) угнал его машину прямо из под носа у государственной охраны.

Несколько дней назад его задержали, когда он хотел улететь в Болгарию.

Сам автомобиль обнаружили брошенным на парковке в городе Гданьск со смененными номерами.

