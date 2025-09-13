Россия может нанести удар по Верховной Раде – это только вопрос времени.

Так считает народный депутат Украины Роман Костенко.

По его словам, если в результате атаки не станет депутатов и коалиции, парламент окажется неспособным принимать решения о мобилизации, военном положении и законах. По мнению нардепа, это сделает страну "недееспособной".

Он подчеркнул, что говорит о Верховной Раде как об институции, легитимность которой обеспечивается присутствием народных депутатов, а её работа делает страну жизнеспособной.

Напомним, во время масштабной российской атаки в ночь на 7 сентября в здание Кабинета министров Украины на улице Грушевского в Киеве попала крылатая ракета 9М727 оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Война в Украине идет 1298-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает наступление в Днепропетровской области, продвигаясь сразу на четырех участках. Президент США Дональд Трамп впервые предметно прокомментировал российские дроны в Польше, заявив, что может ввести в отношении РФ пошлины, жесткие санкции против банков и принять меры в отношении поставок ее нефти. В Беларуси, а также западных регионах РФ начались крупнейшие учения "Запад-2025".

