Украинские атаки на топливные объекты РФ не находят поддержки на Западе и могут обострить отношения Киева с союзниками.

Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg.

"Нет никаких признаков того, что украинская кампания поддерживается Западом. Союзники давно избегают действий, которые могли бы нарушить поставки нефти. Для Киева существует риск зайти слишком далеко, что может привести к росту мировых цен на топливо и обострению отношений с Европой и США, где инфляция и экономический рост остаются приоритетами", – говорится в публикации.

Ранее газета Financial Times писала, что в России может наступить дефицит горючего из-за ударов Украины по НПЗ.

"Даже при действующем запрете на экспорт внутренний спрос удовлетворяется не полностью. А отсутствие опубликованной статистики по запасам усиливает беспокойство рынка", – отмечает эксперт.

Напомним, вчера в Смоленске дрон атаковал действующий энергоблок АЭС.

В сети также появились кадры, как заявляется, пожаров на АЗС и хранилищах горюче-смазочных материалов в Смоленской области – местные власти региона заверили, что это фейк, и значительного ущерба нанесено не было.