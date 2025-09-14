В Польше растёт неприязнь к украинцам, одновременно с пророссийскими настроениями.

Об этом в своём аккаунте в соцсети X написал премьер-министр Польши Дональд Туск, обвинив в наблюдаемых им тенденциях Кремль.

По его мнению, задача польских политиков "остановить эту волну, а не оседлать её".

Напомним, после майских переговоров с россиянами в Стамбуле Туск заявил, что "нас ждут очень трудные дни".

Война в Украине продолжается 1299-й день. Последние новости с ключевыми событиями 14 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Экс-премьер Британии Борис Джонсон посетил Одессу. Армия РФ продолжает наступление в Днепропетровской области, продвигаясь сразу на четырёх участках. Президент США Дональд Трамп завлял, что может ввести в отношении России пошлины, жёсткие санкции против её банков и принять меры в отношении продажи российской нефти. В Беларуси, а также западных регионах РФ проходят крупнейшие учения "Запад-2025".

