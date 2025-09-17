Информация о том, что войска РФ вновь захватили почти все освобожденные в ходе контрнаступления ВСУ в 2023 году территории под Бахмутом поставила своего рода символическую точку в истории боев за город. По крайней мере, на текущий момент.



В ходе нынешней войны и Россия, и Украина совершали многочисленные ошибки. Но на всем протяжении линии фронта вряд ли можно найти такое же место, где эти ошибки были бы совершенны обеими сторонами столь концентрировано и со столь катастрофическими последствиями, как Бахумут.

Бои за город начала осенью 2022 года ЧВК "Вагнер", имевшая на тот момент огромный мобилизационный ресурс, вербуя заключенных. После многомесячных боев к концу мая 2023 года "Вагнер" захватил Бахмут, но ценой огромных потерь. По данным самой ЧВК, они составили 22 тысячи убитыми и 40 тысячами раненными из 78 тысяч наемников, прошедших через "украинскую командировку". В эти показатели включены и потери ЧВК до начала битвы за Бахмут, но очевидно, что львиная доля пришлась на бои именно за этот город.

Такой уровень потерь "Вагнера" превышает потери Красной армии во Второй мировой войне.



При этом военное значение захвата Бахмута было небольшим, так как не выводило российские силы на оперативный простор: они упирались в мощный укрепрайон ВСУ Часов Яр-Константиновка. Если уж Москва была готова идти на такие огромные жертвы, то куда больший военный эффект дало бы наступление на Авдеевку, что отодвинуло бы фронт от Донецка, или на Угледар для отодвигания фронта от Мариуполя, или на запорожском направлении, чтобы отодвинуть фронт от сухопутного коридора в Крым. Или, наконец, попытка удержать или даже расширить плацдарм на правом берегу Днепра в Херсонской области.



Но если военный эффект от захвата Бахмута был минимальный, то политические последствия оказались колоссальными. Бахмутскую мясорубку глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использовал для создания себе политического имиджа последней надежды России. Бесчисленное количество телеграм-каналов, пиаривших его в этом качестве, создали почву для начала вооруженного мятежа, который чуть было не уничтожил Россию по сценарию 1917 года. Тогда ситуация в РФ оказалась в миллиметре от начала новой смуты.

Однако в итоге мятеж провалился, Пригожин затем погиб, внутриполитическое положение стабилизировалось, а на фронте инициатива перешла к армии РФ. Но, повторимся, в июне 2023 года для Кремля все висело на волоске.

Что касается ВСУ, то для них битва за Бахмут тоже имела огромные последствия. Решение упорно оборонять город в боях с ЧВК было в целом логичным: потери украинских войск оказались меньше российских. И пока "Вагнер" обескровливался, командование ВСУ готовило ударный кулак из лучших бригад для наступления на стратегически важном южном фронте.



Однако накануне начала самого наступления было решено распылить силы и часть подразделений отправить отбивать Бахмут. По оценкам американских военных, это стало одной из главных причин провала наступления ВСУ. Причем и под Бахмутом существенных успехов украинские войска не достигли, лишь несколько потеснив на флангах россиян. А одна из главных ударных сил ВСУ - 3-я штурмовая бригада - в этих боях понесла столь большие потери, что в декабре 2023 года ее были вынуждены вывести на восстановление в тыл.



Позже главком ВСУ Александр Сырский фактически признал, что изначально для наступления на Бахмут имелось недостаточно и сил и надежда была по сути на удачу.



"Мы рассчитывали на неожиданность, на то, что мы такими не то чтобы авантюристическими, но смелыми действиями пробьем оборону противника с учетом того, что она не была готова", - заявил Сырский.



Но расчет оказался ошибочным.



"У нас просто банально не хватило сил и средств", - сказал Сырский.

И теперь потеряны даже те территории, которые с таким трудом были освобождены в 2023 году.



Впрочем, война пока не закончена. И не исключено, что в ней еще не раз повторятся ситуации, когда тактические победы приводят к стратегическим поражениям.