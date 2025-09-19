Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности заместителя главы администрации президента России.

Соответствующий указ разместила его канцелярия.

В Кремле не происходило отставок столь высокого уровня с 2016 года, когда первый заместитель главы администрации Вячеслав Володин стал спикером Госдумы, а его место в администрации президента занял Сергей Кириенко.

Козак — давний соратник Путина. После его назначения премьер-министром в 1999 году он занял пост первого заместителя руководителя аппарата правительства.

Он курировал политику России в отношении стран постсоветского пространства, включая Украину, и представлял страну на переговорах по урегулированию конфликта в Украине в "нормандском формате" с участием Германии и Франции. В августе часть его полномочий была передана Сергею Кириенко, первому заместителю главы администрации президента.





Ранее СМИ сообщали, что Козак написал заявление об уходе из администрации Путина по собственному желанию.

Накануне он, по данным The New York Times, призвал российского президента к скорейшему завершению войны и ограничению влияния спецслужб в РФ.