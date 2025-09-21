В России уволили со службы экс-командующего группировкой войск возле северной границы Украины - СМИ
Генерал Александр Лапин, ранее командовавший российской группой войск "Север" и Ленинградским военным округом, уволен со службы.
Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на источник.
Лапин будет назначен помощником главы Татарстана.
Генерал Лапин командовал в том числе войсками, оборонявшими Курское направление, куда год назад вторглись ВСУ, а также недавним наступлением в Сумской области, которое сейчас остановилось, а ВСУ освободили некоторые территории.
Отставку Лапина ряд российских военных пабликов в августе связали с пробуксовкой наступления РФ в Сумской области.
Минобороны РФ официально подтвердило, что командующим группировкой войск РФ "Север" вместо генерала Александра Лапина назначен генерал-полковник Евгений Никифоров.
К нему в пункт управления приехал министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Напомним, в августе Лапин был снят с должности командующего группировкой "Север", а теперь он покинул и должность начальника Ленинградского военного округа.
