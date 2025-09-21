Генерал Александр Лапин, ранее командовавший российской группой войск "Север" и Ленинградским военным округом, уволен со службы.

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на источник.

Лапин будет назначен помощником главы Татарстана.

Генерал Лапин командовал в том числе войсками, оборонявшими Курское направление, куда год назад вторглись ВСУ, а также недавним наступлением в Сумской области, которое сейчас остановилось, а ВСУ освободили некоторые территории.

Отставку Лапина ряд российских военных пабликов в августе связали с пробуксовкой наступления РФ в Сумской области.

Минобороны РФ официально подтвердило, что командующим группировкой войск РФ "Север" вместо генерала Александра Лапина назначен генерал-полковник Евгений Никифоров.

К нему в пункт управления приехал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Напомним, в августе Лапин был снят с должности командующего группировкой "Север", а теперь он покинул и должность начальника Ленинградского военного округа.

