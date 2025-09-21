Цены в отелях города Умань Черкасской области возросли в несколько раз на фоне массового прибытия в город хасидов, которые собираются на празднования Рош-ха-Шана (еврейского Нового года).

Об этом говорят соответствующие объявления и прейскуранты местных отелей.

Так, в ещё не занятых номерах, сдающихся через интернет, стоимость одной ночи в среднем стартует от 120-150 евро, при этом предлагаются варианты и за 400 евро (на снимке ниже).

Аналогичные отели на конец октября сдают свои номера в диапазоне 20-50 евро (второй скриншот).

Ранее появилось видео, как хасиды съезжаются на празднование Рош-ха-Шана в Умань. Сообщалось, что полиция усилила меры безопасности в городе.

Напомним, еврейская община Украины опровергла слухи, что в этом году хасидов не пустят в Украину в виду продолжающихся боевых действий.

Между тем война в Украине продолжается 1306-й день. Последние новости с ключевыми событиями 21 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

