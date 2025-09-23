Жительница Кривого Рога заявила, что сотрудники ТЦК и СП потребовали с нее взятку в размере 12 тысяч долларов за освобождение мужа, который имеет психическое заболевание и белый билет.

Ролики о своих попытках освободить или хотя бы увидеть мужа она опубликовала в соцсетях.

По ее словам, мужчину задержали на стройке, где он работал, сотрудники Покровско-Терновского объединенного районного ТЦК Кривого Рога, проигнорировав справку из психоневрологического диспансера и "белый билет". Медкомиссия признала мужчину годным. Военкомы уже другого ТЦК предложили выкупить его за деньги.

"Хотите, чтобы мы его убрали из всех баз, - платите 12 тысяч долларов. Как это? Где мы должны взять 12 тысяч долларов?" - сказала женщина на камеру и добавила, что сотрудники ТЦК могут забрать деньги, а родственника всё равно не выпустить.

Женщина утверждает, что медкомиссия, которая оформила на службу ее мужа, подделывает выводы, делая их без надлежащих документов (паспорта, ИНН и белого билета) и подписей мобилизованных.

Жительница Кривого Рога пришла пообщаться в врачом ВВК, а та заявила, что признала супруга годным к службе в войсках обеспечения - то есть в тылу. Родственники мобилизованного обвинили ее в том, что в выводах ВВК она этого не написала.

